Ансамбль «Красная звезда» поздравил с Днем защитника Отечества ветерана ВОВ в Оренбурге
Подобные поздравления ветеранов пройдут и в других гарнизонах РВСН.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Александрова с Днем защитника Отечества. Артисты исполнили у подъезда его дома в Оренбурге песни военных лет.
Кадры с концертного выступления опубликовало Министерство обороны РФ. В исполнении творческого коллектива прозвучали такие песни, как «Потому что мы помним», «Смуглянка», «Катюша».
Александров закончил военное артиллерийское училище в Пензе, а затем отправился на фронт. Принимал участие в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов