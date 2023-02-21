Ансамбль «Красная звезда» поздравил с Днем защитника Отечества ветерана ВОВ в Оренбурге

Подобные поздравления ветеранов пройдут и в других гарнизонах РВСН.

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Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Александрова с Днем защитника Отечества. Артисты исполнили у подъезда его дома в Оренбурге песни военных лет.

Кадры с концертного выступления опубликовало Министерство обороны РФ. В исполнении творческого коллектива прозвучали такие песни, как «Потому что мы помним», «Смуглянка», «Катюша».

Александров закончил военное артиллерийское училище в Пензе, а затем отправился на фронт. Принимал участие в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов