Военных инженеров наградили за мужество и отвагу в зоне специальной военной операции

Награжденные бойцы рассказали как об особенностях обезвреживания взрывоопасных предметов, так и о боевых эпизодах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры награждения военных инженеров, отличившихся в ходе спецоперации.

В МО РФ уточнили, что бойцы получили госнаграды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО.

Сообщается, что награждение состоялось вблизи от линии боевого соприкосновения. Офицерам, сержантам и рядовому составу вручили медали Жукова, а также медали «За отвагу».

«Боеприпасы, которые мы обезвреживали и разминировали, создавали угрозу для мирного населения. Все боеприпасы были обезврежены и утилизированы, там были боеприпасы для реактивной артиллерии РСЗО «Град» и артиллерийские снаряды 152 миллиметра», - рассказал награжденный военнослужащий Евгений Чичиланов.

Случались у военных инженеров и боевые эпизоды. Об одном из них вспомнил награжденный военнослужащий Кирилл Сердюков.

«Боевая задача поступила ночью, по взятию опорного пункта в поселке, получили команду к бою, спешились и пошли вперед. Было страшно, взрывы, стрельба, танки, собрали мысли и выполнили поставленную задачу. Противник насчитывал около 50 человек», - заметил Сердюков.

Кирилл Сердюков, родившийся в Ростовской области, уточнил, что ранее он проходил срочную службу, после чего подписал контракт. Он отметил боевое настроение в рядах сослуживцев.

«В первую очередь, мои медали, это победа над самим собой, своими страхами и сомнениями», - резюмировал боец.

Ранее командир расчета РСЗО «Град» рассказал, что реактивная артиллерия может поражать цели уже через 10 минут после получения координат.

Также Минобороны России показало кадры боевого применения танков Т-72 - они ведут огонь по украинским боевикам на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов