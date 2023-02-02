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Путин назвал правду «главным оружием» при освещении событий СВО

Вероника Волосунова
19:57 02.02.2023
Это также касается событий Второй мировой войны и Великой Отечественной.  
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Ключевым оружием Российской Федерации являются правда и достоверность, об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции - это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие», - заявил президент России.

Ранее президент выразил благодарность всем медработникам ДНР и ЛНР. Он отметил, что они работают в сложных моральных и физических условиях. Ведь новые регионы РФ постоянно находятся под обстрелом со стороны украинских боевиков, снаряды которых попадают и в гражданские объекты, включая школы, больницы, жилые здания. 

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