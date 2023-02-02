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Путин: с РФ всегда кто-то боролся, и это сопровождалось информационной борьбой

Елизавета Потейчук
19:47 02.02.2023
Президент напомнил, что западные политики прошлого отмечали, как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с РФ извне продолжалась всегда, и это всегда сопровождалось информационной борьбой. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

«Всегда кто-то, не переставая, боролся с Россией. А некоторые говорили, как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это конкретные высказывания политических деятелей прошлого западных стран. Так было всегда», - считает российский лидер.

Напомним встреча приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Президент России также принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом Кургане и открыл торжественный концерт по случаю памятной даты.

Так, глава государства отметил, что победа в Сталинградской битве стала важнейшим ориентиром для российского воинства. Российские солдаты и офицеры верны ему.

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