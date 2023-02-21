Глава МИД КНР призвал прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань»

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Глава министерства иностранных дел КНР Цинь Ган призвал все страны перестать подливать масло в огонь украинского конфликта, сваливать вину на Китай и раздувать заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань». Также он заявил, что страна продолжит содействовать проведению переговоров.

По словам главы МИД КНР, необходимо работать вместе с международным сообществом для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.

Напомним, ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что украинского конфликта можно было избежать, если бы соблюли все положения минских договоренностей. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности.

Чжан Цзюнь отметил, что украинский кризис стал следствием конфликтов, связанных «с постоянным расширением НАТО на восток со времен холодной войны». Европа, по словам постпреда КНР, слишком сильно стремилась к абсолютной безопасности и «политической исключительности», и именно поэтому ее положение в сфере безопасности только ухудшилось.