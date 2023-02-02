Путин: готовность идти до конца ради правды в характере нашего народа низвергла нацизм

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Президент России Владимир Путин заявил, что именно готовность идти до конца ради правды в характере нашего народа низвергла нацизм.

«Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне», - заявил Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Владимир Путин подчеркнул готовность идти до конца ради правды и делать невозможное - все это было в крови победителей в Сталинградской битве. Именно эти качества, как отметил Путин, и низвергли нацизм.

Также Путин заметил, что Запад вновь угрожает России германскими танками, а также воюет с ней руками бандеровцев.