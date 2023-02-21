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Российских гранатометчиков научили уничтожать американские танки Abrams

07:40 21.02.2023
Бойцы Южного военного округа тренируются на макетах, которые повторяют габариты и силуэт машины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры подготовки расчетов противотанковых гранатометов Южного военного округа в зоне проведения специальной операции. Бойцы обучаются на полигоне в тыловом районе.

Макеты полностью повторяют габариты и силуэт западной машины. Они установлены на расстоянии от 200 до 400 метров.

«Длинна восемь метров, высота около двух с половиной метров. Макет полностью повторяет габариты танка Abrams. Выполнено две проекции – боковая и фронтальная»,- рассказал инструктор по стрельбе из гранатомета.

Также на полигоне военнослужащие изучают применение тактических приемов перемещения в ходе боя, преодоление инженерных и минных заграждений, уничтожение бронетехники противника.

Ранее «Звезда» рассказывала, что на Угледарском направлении за несколько дней экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили десятки опорных пунктов и укрытий украинских боевиков, складов вооружения, тем самым освобождая путь российским штурмовикам.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов 

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