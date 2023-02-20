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Расчеты САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 помешали переброске резервов националистов в зоне СВО

Семен Лавров
04:55 20.02.2023
Смешанные артиллерийские дивизионы ВС РФ с помощью САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 атакуют до 50 целей в сутки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь по противнику с помощью САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы наших военных публикует Минобороны России.

Среди поражаемых объектов присутствуют боевые машины НАТО.

«В данный момент работаем по американским системам артиллерийским, таким как "три семерки"», - рассказал командир батареи с позывным «Сура».

Смешанные дивизионы ежедневно проводят атаки на технику и личный состав украинских националистов, получая до 50 целей в сутки. В зависимости от боевой задачи военнослужащие распределяют их среди расчетов Д-20 и САУ.

Российские гаубицы калибра 152-мм с закрытых позиций уничтожают пехоту, засевшую на укрепленных огневых точках. А расчеты «Мста-С», в свою очередь, обеспечивают прикрытие мотострелковых подразделений на всех направлениях. Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов боевиков и поддерживают наступательные действия ВС РФ.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий обстрелов украинской артиллерией Донецка. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения.

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