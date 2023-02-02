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Раздел про СВО появится в вузовских учебниках по истории

Вероника Волосунова
16:40 02.02.2023
Сегодня утвердили обновленную концепцию преподавания предмета «История России» в высших учебных заведениях.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В четверг утвердили концепцию преподавания отечественной истории в высших учебных заведениях, в рамках которой будет создан курс, охватывающий период от появления первых людей на территории России вплоть до событий прошлого года, включая специальную военную операцию. Об этом сообщили на расширенном заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России.

«Принимаемый нами документ в первую очередь устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать каждый студент, а не к методам достижения  образовательного результата. У вузов должна сохраняться свобода действий и возможность пользоваться собственными методическими наработками и образовательными технологиями», - добавил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

Обновленный курс по предмету «История России» разрабатывается для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в организациях высшего образования. Уточняется, что все студенты - независимо от  специализации - будут изучать историю не менее 144 академических часов.

Новый учебник истории скоро получат и школьники. Над ним сейчас работают историки, социологи и даже психологи. Министр просвещения РФ Кравцов рассказал, что уже в марте будет готов учебник для старших классов с темой СВО, в школах он появится со следующего учебного года.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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