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Маккарти заявил о возможном визите на Тайвань вопреки указаниям Китая

Ирина Елагина
02:11 02.02.2023
Новый спикер палаты представителей США Кевин Маккарти по примеру своей предшественницы Нэнси Пелоси не намерен считаться с политикой единого Китая.
Маккарти заявил о возможном визите на Тайвань вопреки указаниям Китая
© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Globallookpress
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Новый спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не считает нужным учитывать предостережения Китая при планировании своих поездок в Тайбэй.

«Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо», – приводит РИА Новости заявление Маккарти, сделанное на встрече с журналистами.

Напомним, что предшественница Маккарти Нэнси Пелоси занимала аналогичную позицию и игнорировала требования Пекина о необходимости согласовывать визиты на Тайвань, как часть единого Китая, что стало причиной обострения отношений с Вашингтоном в августе 2022 года.

В ответ на несанкционированный визит Китай провел масштабные военные учения в шести точках Тайваньского пролива и на несколько дней блокировал остров, что привело к приостановке импорта и экспорта различных товаров, в том числе сказалось на поставках электронного оборудования, выпускаемого на Тайване.

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