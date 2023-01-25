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Два человека госпитализированы после стрельбы из дробовика в Махачкале

Анна Назайкина
16:43 25.01.2023
В частности, 35-летнего мужчину с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени направили в медучреждение.
Два человека госпитализированы после стрельбы из дробовика в Махачкале
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Два человека пострадали после конфликта с вооруженным мужчиной в Махачкале. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике Дагестан.

По данным правоохранителей, конфликт разгорелся между мужчинами на проспекте Расула Гамзатова. В итоге один из них достал дробовик и начал стрелять.

«Один пострадавший - 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени - направлен в центральную больницу», - говорится в сообщении.

У второго пострадавшего мужчины зафиксировали перелом челюсти, в настоящий момент он также находится в медучреждении.

Ранее появилась информация о том, что в Махачкале мужчина бродил по улице с дробовиком, направлял его на людей и стрелял в воздух. Полиция объявила план «Перехват».

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