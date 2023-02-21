Армия Армия Армия

Заслуживший свой позывной в СВО командир «Искра» рассказал, как наставляет морпехов Балтфлота

Алексей Кошкин
Семен Лавров
05:20 21.02.2023
За командира подразделения морской пехоты с позывным «Искра» противник назначил награду в долларах. Сейчас военный делится боевым опытом с новобранцами и ждет своего возвращения не передовую.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Командир подразделения морпехов «Искра» готовит новобранцев Балтийского флота. Во время занятий он, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища рассказывает о своем первом десантировании.

По его словам, он получил команду совершить прыжок с парашютом, несмотря на сложные погодные условия. Решение было принято, поскольку видимость ухудшилась сразу после подъема самолета в воздух, а до этого бойцы уже неделю ожидали вылета, который откладывался из-за высокой облачности.

Сейчас Анатолий в бригаде готовит роту молодых солдат. И, хотя капитан немного прихрамывает после ранения, все время подготовки до присяги с молодыми морпехами он проводит практически круглосуточно и делится с ними реальным боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции (СВО).

Там с позывным «Искра» он служит командиром подразделения, которое каждый день выбивает националистов из населенных пунктов. За капитана десантно-штурмовой роты морской пехоты противник назначил вознаграждение - крупную сумму в долларах США.

«В тех подразделениях уже наши позывные были на слуху, потому как, где ни бой, там работает "Искра", там работает "Кубок", и начинаются огромные проблемы у врага», - объясняет военнослужащий.

С первых дней спецоперации его подразделение находится на острие атаки. После выполнения очередной боевой задачи морпехи объезжали новые позиции возле взятого поселка, когда их бронетранспортер был подорван. Анатолий получил тяжелые ранения, о которых до сих пор напоминают многочисленные шрамы.

«К сожалению, пока до сих пор реабилитация, но уже сейчас планирую в ближайшее время вернуться обратно», - сказал офицер.

В свои 28 лет он уже награжден орденом Мужества. Неуязвимого «Искру» знают во всем городе, где он нередко встречает боевых товарищей, которые, как и он, мечтают вскоре вернуться на передовую.

Ранее Минобороны России рассказало о мужестве гвардии старшего лейтенанта Волвенкова, который с подчиненными взял в кольцо позиции украинских националистов и уничтожил их, отразив впоследствии еще три контратаки, и о героизме младшего сержанта Нечаева, который с группой смог найти и разминировать большое количество оставленных националистами мин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:57 В стране и мире
Байден прибыл в польский Жешув после посещения Киева
22:38 В стране и мире
Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу к 24 февраля
22:24 В стране и мире
Bloomberg: план КНР по урегулированию на Украине включает остановку поставок оружия Киеву
22:10 В стране и мире
ТАСС: глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибудет в Россию 21 февраля
21:38 В стране и мире
На турецкую провинцию Хатай после нового землетрясения может обрушиться цунами
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.