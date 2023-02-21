Заслуживший свой позывной в СВО командир «Искра» рассказал, как наставляет морпехов Балтфлота

За командира подразделения морской пехоты с позывным «Искра» противник назначил награду в долларах. Сейчас военный делится боевым опытом с новобранцами и ждет своего возвращения не передовую.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"

Командир подразделения морпехов «Искра» готовит новобранцев Балтийского флота. Во время занятий он, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища рассказывает о своем первом десантировании.

По его словам, он получил команду совершить прыжок с парашютом, несмотря на сложные погодные условия. Решение было принято, поскольку видимость ухудшилась сразу после подъема самолета в воздух, а до этого бойцы уже неделю ожидали вылета, который откладывался из-за высокой облачности.

Сейчас Анатолий в бригаде готовит роту молодых солдат. И, хотя капитан немного прихрамывает после ранения, все время подготовки до присяги с молодыми морпехами он проводит практически круглосуточно и делится с ними реальным боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции (СВО).

Там с позывным «Искра» он служит командиром подразделения, которое каждый день выбивает националистов из населенных пунктов. За капитана десантно-штурмовой роты морской пехоты противник назначил вознаграждение - крупную сумму в долларах США.

«В тех подразделениях уже наши позывные были на слуху, потому как, где ни бой, там работает "Искра", там работает "Кубок", и начинаются огромные проблемы у врага», - объясняет военнослужащий.

С первых дней спецоперации его подразделение находится на острие атаки. После выполнения очередной боевой задачи морпехи объезжали новые позиции возле взятого поселка, когда их бронетранспортер был подорван. Анатолий получил тяжелые ранения, о которых до сих пор напоминают многочисленные шрамы.

«К сожалению, пока до сих пор реабилитация, но уже сейчас планирую в ближайшее время вернуться обратно», - сказал офицер.

В свои 28 лет он уже награжден орденом Мужества. Неуязвимого «Искру» знают во всем городе, где он нередко встречает боевых товарищей, которые, как и он, мечтают вскоре вернуться на передовую.

Ранее Минобороны России рассказало о мужестве гвардии старшего лейтенанта Волвенкова, который с подчиненными взял в кольцо позиции украинских националистов и уничтожил их, отразив впоследствии еще три контратаки, и о героизме младшего сержанта Нечаева, который с группой смог найти и разминировать большое количество оставленных националистами мин.