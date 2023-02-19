Группа младшего сержанта Нечаева обезвредила большое количество мин, предотвратив взрывы в населенном пункте

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Гвардии старший лейтенант Евгений Волвенков

Гвардии старший лейтенант Евгений Волвенков с подчиненными выполнял задачу по уничтожению украинских националистов. Те оборудовали огневые позиции в районе одного из населенных пунктов.

Группа Евгения Волвенкова попала под пулеметный огонь со стороны врага при продвижении по заданному маршруту. Евгений оценил обстановку и принял решение взять в кольцо позиции националистов, используя условия местности.

Прицельным огнем подчиненные Евгения Волвенкова сковали действия пулеметного расчета украинских боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление, будучи лишенными поддержки пулеметного огня, украинские националисты были уничтожены.

Решительность гвардии старшего лейтенанта Евгения Волвенкова позволили занять позицию противника и успешно завершить бой.

Однако украинские боевики предприняли попытки вновь занять выгодный огневой рубеж. Но в течение трех часов подчиненным Евгения Волвенкова удалось отразить три контратаки противника.

Позиции были удержаны до прихода основных российских сил. Смелость и мужество гвардии старшего лейтенанта Евгения Волвенкова и его подчиненных позволили в дальнейшем занять выгодные рубежи и развить наступление.