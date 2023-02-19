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Группа младшего сержанта Нечаева обезвредила большое количество мин, предотвратив взрывы в населенном пункте

00:00 19.02.2023
Гвардии старший лейтенант Волвенков с подчиненными взял в кольцо позиции украинских националистов, уничтожив их, а впоследствии отразив еще три их контратаки. Младший сержант Нечаев с группой смог найти и разминировать большое количество оставленных националистами мин.
Группа младшего сержанта Нечаева обезвредила большое количество мин, предотвратив взрывы в населенном пункте
© Фото: Минобороны России
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© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Евгений Волвенков

Гвардии старший лейтенант Евгений Волвенков с подчиненными выполнял задачу по уничтожению украинских националистов. Те оборудовали огневые позиции в районе одного из населенных пунктов.

Группа Евгения Волвенкова попала под пулеметный огонь со стороны врага при продвижении по заданному маршруту. Евгений оценил обстановку и принял решение взять в кольцо позиции националистов, используя условия местности.

Прицельным огнем подчиненные Евгения Волвенкова сковали действия пулеметного расчета украинских боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление, будучи лишенными поддержки пулеметного огня, украинские националисты были уничтожены.

Решительность гвардии старшего лейтенанта Евгения Волвенкова позволили занять позицию противника и успешно завершить бой.

Однако украинские боевики предприняли попытки вновь занять выгодный огневой рубеж. Но в течение трех часов подчиненным Евгения Волвенкова удалось отразить три контратаки противника.

Позиции были удержаны до прихода основных российских сил. Смелость и мужество гвардии старшего лейтенанта Евгения Волвенкова и его подчиненных позволили в дальнейшем занять выгодные рубежи и развить наступление.

© Минобороны России

Младший сержант Денис Нечаев

Вместе с подчиненными младший сержант Денис Нечаев занимался разминированием зданий и инженерной разведкой путей движения войск в зоне спецоперации.

Во время ожесточенных боев украинские боевики отступали вглубь обороны, потерпев поражение и понеся потери. При отступлении они минировали ведущие к ранее занимаемым ими населенным пунктам пути. Вместе с тем, минированию подвергались и социально значимые объекты инфраструктуры.

Группой под командованием младшего сержанта Нечаева во время инженерной разведки было обнаружено и обезврежено большое количество установленных противником мин.

Решительность и высокопрофессиональная подготовка личного состава под руководством младшего сержанта Дениса Нечаева позволили предотвратить взрывы в заданном районе населенного пункта.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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