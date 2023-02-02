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В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеских РСЗО HIMARS и MLRS в районе Краматорска

14:58 02.02.2023
Вражеские пусковые установки РСЗО попали в перечень целей, уничтоженных или пораженных оперативно-тактической авиацией, а также артиллерией и ракетными войсками ВС РФ.
В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеских РСЗО HIMARS и MLRS в районе Краматорска
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США», - заявил Конашенков. 

РСЗО врага попали в список целей, уничтоженных или пораженных оперативно-тактической авиацией, а также артиллерией и ракетными войсками Вооруженных сил России. Также огневое поражение было нанесено 78 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 105 районах. 

Кроме этого, огневое поражение было нанесено трем складам ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка (ДНР), Дружелюбовка (Запорожская область). 

Летчики ВКС уничтожили украинскую РЛС обнаружения маловысотных целей 35Д6 и РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37. Обе станции находились в районе Малокатериновки в Запорожской области. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы российских средств ПВО. Зенитчики сбили четыре вражеских снаряда РСЗО HIMARS, а также пять беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Голиково, Кременная (ЛНР), Берестовое (Харьковская область), Песчаное (Херсонская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 381 самолета, 206 вертолетов, 3 001 беспилотника, 402 ЗРК, 7 719 танков и других боевых бронированных машин, 1 003 боевых машин РСЗО, 3 981 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 249 единиц специальной автотехники. 

Также Конашенков заметил, что на Донецком направлении продолжаются наступательные действия российских войск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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