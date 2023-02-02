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Историк Мягков: штурмовые группы в Сталинграде сбили с немцев ощущение превосходства

Тимур Шерзад
14:26 02.02.2023
По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, в ближнем бою советские штурмовые отряды превосходили противника в Сталинграде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Георгий Зельма, РИА Новости
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Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал в беседе со «Звездой» рассказал о роли штурмовых групп Красной армии, которые сыграли важную роль в победе под Сталинградом.

Пока советское командование готовило группировку для масштабного удара на окружение под Сталинградом, было важно удерживать город, не дать превосходящему в численности и артиллерии Паулюсу взять его штурмом. И тут контратаки специально подготовленных штурмовых групп были как нельзя кстати. 

«Мы создавали штурмовые группы, ударные группы, которые вели борьбу днем и ночью. Немцы считали, что их солдат, мол, превосходит русского солдата. Но в ближнем бою, бою за каждый квартал, каждый дом, каждый этаж мы стали превосходить противника, и это сыграло решающую роль в победе под Сталинградом», - заявил Мягков. 

Также Михаил Мягков заметил, что опыт Сталинградской битвы стал пристально изучаться еще во время войны - например, англичанами и американцами. Он добавил, что победа в Сталинграде заинтересовала даже японцев, враждебно настроенных к СССР, но вынужденных соблюдать формальный нейтралитет, чтобы в полную силу воевать с американцами на Тихом океане. 

Ранее военный историк Алексей Исаев заявил, что германские генералы «свалили» на Гитлера свои ошибки в Сталинграде.

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