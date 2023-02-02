В стране и мире Опубликованы кадры полета легендарных Ан-2 над Волгоградом Игнат Далакян Полет Ан-2 над площадью Павших Борцов в Волгограде стал завершением торжественного парада в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Легендарные самолеты Ан-2 пролетели прямо над головой корреспондента «Звезды» во время парада в Волгограде. Напомним, сегодня волгоградцы отмечают 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Основная часть торжественных мероприятий проходит на Мамаевом кургане и в Музее-заповеднике «Сталинградская битва». Кроме того, ожидается, что президент Российской Федерации Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане. У российского президента также запланирован ряд встреч. Экспертное мнение и аналитика