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Опубликованы кадры полета легендарных Ан-2 над Волгоградом

Игнат Далакян
14:35 02.02.2023
Полет Ан-2 над площадью Павших Борцов в Волгограде стал завершением торжественного парада в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Легендарные самолеты Ан-2 пролетели прямо над головой корреспондента «Звезды» во время парада в Волгограде.

Напомним, сегодня волгоградцы отмечают 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Основная часть торжественных мероприятий проходит на Мамаевом кургане и в Музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Кроме того, ожидается, что президент Российской Федерации Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане. У российского президента также запланирован ряд встреч.

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