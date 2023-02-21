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В результате взрыва на заводе в Огайо пострадали не менее 13 человек

Семен Лавров
03:55 21.02.2023
В результате взрыва на металлургическом заводе в штате Огайо 13 человек попали в больницу, двое - в критическом состоянии. Как отмечает CNN, не всем пострадавшим потребовалась госпитализация.
В результате взрыва на заводе в Огайо пострадали не менее 13 человек
© Фото: AlfonsoAlmond, Twitter
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В результате взрыва на металлургическом заводе в Огайо госпитализированы 13 человек. Об этом сообщил американский телеканал CNN, сославшись на местных пожарных.

Они также рассказали, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. При этом не все получившие ранения люди были доставлены в медучреждения, поскольку им оказали помощь на месте. Большинство из них получили ожоги.

В настоящий момент на месте работают бригады спасателей и пожарных.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, как густой столб черного дыма поднимается в небо над предприятием. По данным СМИ, перед началом возгорания в районе металлургического завода был слышен взрыв.

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