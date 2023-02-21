В штате Огайо прогремел взрыв на металлургическом заводе
Американские СМИ пишут, что в районе металлургического завода в Огайо раздался взрыв, а очевидцы публикуют кадры задымления над предприятием.
© Видео: atensnut, Twitter © Фото: realstewpeters, Twitter
В американском штате Огайо горит металлургический завод, сообщил телеканал Fox8. Очевидцы утверждают, что незадолго до пожара в районе предприятия был слышен хлопок.
Также оказавшиеся неподалеку люди делятся кадрами с места событий. На них видно высокий столб густого черного дыма.
«Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж», - пишет Fox8.
Количество пострадавших уточняется.
На прошлой неделе также в штате Огайо, в городке Восточная Палестина сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Из-за этого в воздухе скопилось большое количество токсичного газа. Им заражены также водоемы города.