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В штате Огайо прогремел взрыв на металлургическом заводе

Семен Лавров
01:38 21.02.2023
Американские СМИ пишут, что в районе металлургического завода в Огайо раздался взрыв, а очевидцы публикуют кадры задымления над предприятием.
© Видео: atensnut, Twitter © Фото: realstewpeters, Twitter
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В американском штате Огайо горит металлургический завод, сообщил телеканал Fox8. Очевидцы утверждают, что незадолго до пожара в районе предприятия был слышен хлопок.

Также оказавшиеся неподалеку люди делятся кадрами с места событий. На них видно высокий столб густого черного дыма.

«Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж», - пишет Fox8.

Количество пострадавших уточняется.

На прошлой неделе также в штате Огайо, в городке Восточная Палестина сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Из-за этого в воздухе скопилось большое количество токсичного газа. Им заражены также водоемы города.

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