В стране и мире В штате Огайо прогремел взрыв на металлургическом заводе Семен Лавров Американские СМИ пишут, что в районе металлургического завода в Огайо раздался взрыв, а очевидцы публикуют кадры задымления над предприятием. © Видео: atensnut, Twitter © Фото: realstewpeters, Twitter Читайте нас на: В американском штате Огайо горит металлургический завод, сообщил телеканал Fox8. Очевидцы утверждают, что незадолго до пожара в районе предприятия был слышен хлопок. Также оказавшиеся неподалеку люди делятся кадрами с места событий. На них видно высокий столб густого черного дыма. «Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж», - пишет Fox8. Количество пострадавших уточняется. На прошлой неделе также в штате Огайо, в городке Восточная Палестина сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Из-за этого в воздухе скопилось большое количество токсичного газа. Им заражены также водоемы города. Экспертное мнение и аналитика