В стране и мире СБ ООН изучит доказательства преступного сговора США и Норвегии по взрыву «Северных потоков» Федор Шеин Ирина Елагина Следователи Швеции и Дании не рискнули задавать «неудобные вопросы» по «Северным потокам», за них это сделал в своем расследовании журналист Сеймур Херш. © Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда" Читайте нас на: Китай повторно обратился с требованием к Штатам – объясниться по поводу «Северного потока». Глава МИД Китая раскритиковал молчание западных СМИ о сенсационном расследовании знаменитого американского журналиста Сеймура Херша о том, что взрывы на Северных потоках были организованы непосредственно правительством США и лично президентом страны Джо Байденом, а бомбы были заложены норвежцами во время военно-морских учений в Балтийском море. На Западе эти публикации просто не заметили, хотя на этой неделе Херш выдал в свет новую порцию обвинений и разоблачений. В новой порции компромата – Херш рассказал, что украинский конфликт стал развиваться не так хорошо для Запада, как ожидалось. В Вашингтоне испугались, что с наступлением зимы – Европа и в первую очередь, Германия, опасаясь холодов – дрогнет и самостоятельно отменит часть антироссийских санкций. Допустить такое было невозможно. И решение взорвать «Северные потоки» в этой ситуации казалось Вашингтону самым простым. То есть налицо преступный сговор Штатов и Норвегии. А Германия, проявив политическое безволие, по сути, стала не только жертвой, но и третьим соучастником теракта. При этом «незнание» Германии о готовившемся взрыве – еще предстоит доказать. Федеральная прокуратура страны молчит.. Как упорно молчат сейчас датские и шведские следователи, которые казалось бы первыми должны были начать задавать неудобные вопросы. Интересно, что не смотря на всю скандальность и критичность предъявленных Хершем обвинений – ни Джо Байден, ни его администрация также не спешат идти в суд и отстаивать свою честь и доброе имя. Подробности собрал корреспондент Федор Шеин. Новая порция подробностей о теракте на газопроводах Северный Поток, была обнародована на этой неделе. Журналист-расследователь Сеймур Херш продолжает деконструкцию теракта. Кто? Как? И зачем? На все эти вопросы дан исчерпывающий ответ. «Водолазы нашли самое мелкое место в Балтийском море - между Швецией и Данией. Им нужно было погрузиться на глубину 79 метров. Трубы не только покрыты сталью, но также укрыты слоем бетона, так что взорвать их - это серьезная работа. Чтобы ее исполнить, спецслужбы США доставили на норвежский корабль декомпрессионную камеру, которая и помогла установить взрывные устройства», - сообщил Херш Democracy Now. Обстоятельства теракта восстановлены с доскональной точностью. Вопросы версия Херша не вызывает даже у именитых экспертов, например, с ней полностью согласен спецсоветник Генсека ООН и один из самых влиятельных экономистов мира Джеффри Сакс. «Честно говоря, это было очевидно с самого начала. Это была непростая операция. Именно такие операции ЦРУ и другие тайные подразделения правительства США проводят регулярно», - отметил Джеффри Сакс. Параллельно с расследованием Сеймура Херша американский журналист Джон Дуган получил анонимное письмо от участника учений Балтопс-22. По его словам, 15 июня вертолет доставил на его корабль группу американских водолазов в гражданской одежде. Их встретили вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском. Сами водолазы рассказали, что будут участвовать в учениях по разминированию - но при этом специального оборудования у них не было, только несколько странных ящиков. А после беседы с вице-адмиралом, утверждает автор письма, они направились не в район учений. По словам журналиста Дугана, у него есть все основания доверять анонимному источнику. «Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум. Неизвестные военные вернулись уже без ящиков, после чего их забрал вертолет», - рассказал Джетрис Джон Дуган. Но официальный Вашингтон предпочитает либо пренебрежительно молчать, либо не менее пренебрежительно отзываться о подобных расследованиях. «Нельзя серьезно полагать, что мы могли бы нанести вред нашим партнерам. Это абсолютный нонсенс. Нет смысла верить никому, кто пишет что то подобное!» - заявил Нед Прайс, официальный представитель Белого дома. Так же пытались относиться к Сеймуру Хершу и во времена его первых расследований. В 1969-м году он опубликовал свое первое разоблачение об убийстве 1500 мирных граждан во Вьетнаме. За это расследование он получил Пулитцеровскую премию. Позже он освещал самые скандальные темы - Уотергейтский скандал и причастность Центрального Разведывательного Управления к слежке за собственными гражданами. Об этом в 2016 году Сеймур Херш рассказал в эксклюзивном интервью нашему каналу. «В 67-м они уже точно начали шпионить за американцами. И вместо того, чтобы сказать: ”Нет, сэр, это не наша работа. И если нас поймают нам конец”, ЦРУ пошло на это. Никто не мог в это поверить. Они просто не могли так поступать. Наверное, я звучу наивно, ведь сегодня мы так цинично ко всему относимся. Мы думаем, что спецслужбы способны на что угодно. Но в те дни мы даже не верили, что убиваем людей во Вьетнаме», - рассказал Херш. Интересно, что такие же аргументы - мол, они же наши союзники - а значит они просто не могли с нами так поступить, западные политики приводят и сегодня. Но уже против версии Херша об американском следе в подрыве газопроводов. Вашингтон руководствуется только собственными интересами - никакие этические проблемы власти США не волнуют. Сеймур Херш все в том же интервью нашему каналу рассказал, что даже убийство Бен Ладена в изложении Вашингтона стало выглядеть героическим деянием. «Это было убийство. Они зашли и убили заключенного. Бен Ладен был серьезно болен. Но Белый дом, чтобы придать истории драматизма, заявил , что у Бен Ладена был автомат Калашникова, и его охраняли две его жены. Потом еще сказали, что была стрельба. Много всего напридумывали, чтобы звучало как можно драматичнее», - считает Херш. Вьетнам, Уотергейт, Бен Ладен. Дальше Сирия, Украина, Антироссийские санкции. Соединенные Штаты идеально отработали эту схему замалчивания, подмены понятий и откровенного использования своих партнеров в корыстных целях. И сейчас Вашингтон не изменяет своей привычной модели поведения. «Такие вещи происходили всегда. Сегодня просто гораздо больше информационного освещения. Есть спутниковое наблюдение, больше возможностей следить за тем, что происходит, в том числе с помощью СМИ. Хотя я не большой фанат, я очень критично отношусь к СМИ своей страны. По вашим оценкам, сколько таких историй попадают в американские СМИ? А скольких мы не знаем?», - говорит Херш. Все это - старая добрая политика Соединенных Штатов относительно собственных СМИ. Их руками официальный Вашингтон попросту создает удобную именно для себя новую реальность. «Во времена моей молодости, а это, надо признать, было очень давно, The New York Times раскрывала секреты правительства США. Но теперь The New York Times – рупор правительства. Она даже не сообщила о статье Сеймура Херша. Вот как далеко мы зашли. Потому что теперь игра ведется по принципу: если вы не сообщаете об этом, значит, этого не было. Это неправда. Так что мы сейчас находимся в мире фантазий», - рассказал Джеффри Сакс. И такая же команда отдана сателлитам Соединенных Штатов, причастных к вероломному теракту. Швеция и Дания - страны в зоне чьей ответственности был совершен этот теракт, предпочитают по примеру Вашингтонского хозяина не замечать. Российские запросы - даже на высочайшем уровне - просто игнорируются. «Когда к вам кто то обращается вы считаете, наверное, для себя обязанным через какое то время ответить. Даже если ответ будет отрицательным. Но если с сентября председатель правительства России ждет ответа от абсолютно независимых суверенных государств, о которых идет речь, если наши послы ну где то раз в месяц напоминают премьер министрам этих стран, что все таки к вам обратились, напишите хотя бы, да, господин председатель правительства мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты, даже этого нет. Я считаю, что это хамство», - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. И молчащие страны в полной мере берут на себя роль соучастников преступления, совершенного Вашингтоном ради своей выгоды. «Если те расследования и те данные, которые опубликованы, не представляют ценности для американской администрации, они обязаны представить свою версию. Они вовлечены в это полностью. Они говорили много лет о заинтересованности в том, чтобы этого проекта инфраструктурного, энергетического не было», - подчеркнула Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Молчит и главная жертва. По информации Херша, теракт был направлен именно на то, чтобы лишить Германию возможности выбирать, на какую сторону ей встать в конфликте России и коллективного Запада. «Взрывы трубопроводов были окончательным решением германского газового вопроса. Как сейчас пытаются окончательно решить "русский вопрос", так хотели решить "германский вопрос", чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе… Вот и не допустили, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила, прежде всего, благодаря дешевым надежным российским энергоносителям по абсолютно приемлемым, конкурентоспособным, обеспечивающим опережающим рост германской экономики ценам», - заявил Сергей Лавров. Индустриальный локомотив Евросоюза был зависим от Российских поставок газа. И в преддверии отопительного сезона официальный Бундестаг мог пойти на уступки ради сохранения собственной экономики и нормальной жизни собственных граждан. И теперь в правительстве Германии раздаются вопросы. Где хоть какая-то реакция? Где результаты расследования? «Правительство Германии должно раскрыть свои выводы о террористических атаках на «Северном потоке», учитывая, что все разоблачения указывают на ответственность США и Норвегии», - отметила Севим Дагделен, депутат Бундестага. Германия под руководством кабинета Олафа Шольца лишний раз доказала полное отсутствие суверенитета. Настоящая кульминация бессилия Европы - именно так характеризует сложившуюся ситуацию пресса. «ЕС не удалось освободиться от господства США и проводить независимую внешнюю политику и политику безопасности. <...> Апогеем европейского бессилия в его феодальных отношениях с США стал отказ расследовать террористические акты саботажа против российско-германского газопровода «Северный поток»», - пишет Global Times. Впрочем, масштабы происшествия выходят далеко за пределы сферы интересов Евросоюза или США. Безнаказанность такого преступления ставит под угрозу всю мировую систему сдержек и противовесов. На неделе МИД Китая озвучил официальную позицию Пекина по этому вопросу. «Если отчет Херша соответствует действительности, то нападение было совершено американской стороной, что недопустимо. Они должны быть привлечены к ответственности», - отметил Вань Вэньбинь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая. В следующую среду, 22-го февраля, должно пройти заседание Совбеза ООН в связи с новой информацией по взрыву газопроводов. Инициировала его Россия, и выступить там собирается сам Сеймур Херш. И как написал автор расследования в своем блоге - «это лишь первый шаг». А значит, будут и новые доказательства вины Соединенных Штатов и их подельников. Впрочем, пока непонятно - как заставить Евросоюз увидеть хотя бы те, что уже удалось вытащить на свет божий. Как говорит Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии, «Евросоюз хоть сколько-нибудь это волнует? Неужели мы стали холуями США и на столько перед ними выслуживаемся?». Экспертное мнение и аналитика