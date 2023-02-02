Песков предложил не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине

По словам представителя Кремля, в зоне спецоперации американская ЧВК не играла значимой роли.

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Влияние действий наемников американской частной военной компании «Моцарт» не следует преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ЧВК не внесла какой-либо вклад в развитие ситуации в зоне специальной военной операции.

«Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием», - заявил Песков журналистам.

Ранее глава «Моцарта» Эндрю Милберн объявил о сворачивании деятельности ЧВК на Украине. Известно, что компания столкнулась с финансовыми проблемами и, вероятно, с потерями на поле боя. В США основателя компании «Моцарт» и уцелевших наемников весьма вероятно ждут судебные разбирательства.