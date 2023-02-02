В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков предложил не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине

Алексей Курильченко
12:29 02.02.2023
По словам представителя Кремля, в зоне спецоперации американская ЧВК не играла значимой роли.
Песков предложил не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине
© Фото: Sadak Souici, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Влияние действий наемников американской частной военной компании «Моцарт» не следует преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ЧВК не внесла какой-либо вклад в развитие ситуации в зоне специальной военной операции.

«Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием», - заявил Песков журналистам.

Ранее глава «Моцарта» Эндрю Милберн объявил о сворачивании деятельности ЧВК на Украине. Известно, что компания столкнулась с финансовыми проблемами и, вероятно, с потерями на поле боя. В США основателя компании «Моцарт» и уцелевших наемников весьма вероятно ждут судебные разбирательства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:16 В стране и мире
Видео
В Крыму задержали участника «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана»*
11:41 В стране и мире
Видео
Самолеты Ан-2 завершили парад в Волгограде в честь юбилея победы в Сталинградской битве
11:23 В стране и мире
Видео
Лавров: Запад готовит Молдавию на роль «следующей Украины»
09:15 Армия
Видео
Расчеты «Гиацинтов» поразили опорные пункты националистов в Запорожской области
07:12 Армия
Видео
Добровольцы из Турции проходят боевое слаживание в запорожском батальоне
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.