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В Минобороны прокомментировали заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов для штурмовых отрядов

22:50 21.02.2023
В оборонном ведомстве напомнили, что за последние двое суток общее продвижение вперед в районе города Артемовск составило более 2,5 километров, что было бы невозможно без поддержки артиллерией и бротенехникой.
В Минобороны прокомментировали заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов для штурмовых отрядов
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России прокомментировали появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовск Донецкой народной республики. Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.

Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции националистов, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более 2,5 километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг». Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации.

Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности.

«Так, только за период двух дней с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков», - заявили в Минобороны РФ.

Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет. В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль.

«С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март. Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок», - добавили в ведомстве.

Добровольцы, как и военнослужащие штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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