В МО РФ сообщили об освобождении Парасковиевки на Донецком направлении

Парасковиевка была освобождена добровольцами штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали об освобождении населенного пункта Парасковиевка. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии “Южной” группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой народной республики», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства назвал суточные потери украинских вооруженных формирований в живой силе и военной технике на Донецком направлении. Как утверждает Конашенков, потери неприятеля в личном составе превысили 115 человек. Уничтожены украинская БМП, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», буксируемая 122-мм гаубица Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», контрбатарейная американская РЛС AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное огневое поражение подразделениям неприятеля в районах Угледара, Доброволья, Гуляйполя, Юрковки. Противник потерял до 60 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, три буксируемые гаубицы: одна 152-мм Д-20 и две 122-мм Д-30. Конашенков отчитался об уничтожении украинских складов с боеприпасами в Малиновке, Угледаре и Водяном.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены 152-мм самоходная гаубица «Акация», 152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б», три 122-мм буксируемые гаубицы Д-30. В районе Херсона поражен склад украинских боеприпасов.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Новоселовского, Масютовки, Крахмального. Суточные потери противника в личном составе до 50 человек. Уничтожен украинский танк и три автомобиля.



На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Ямполовки, Стельмаховки и Червоной Дибровы уничтожены до сотник украинских боевиков, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и контрбатарейная американская РЛС AN/TPQ-37.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинского истребителя Су-27.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов