В стране и мире Отель «МКМ» полыхает в центре Москвы Ян Брацкий Очаг возгорания находится на пятом этаже отеля, по предварительной версии, постоялец поджог свои вещи. © Видео: МЧС России © Фото: Новости Москвы, Telegram Читайте нас на: Сильный пожар вспыхнул в отеле «МКМ» в центре Москвы. Инцидент произошел на Международной улице. Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 21:20. «По предварительной информации происходит возгорание в квартире на 5-ом этаже 17-ти этажного жилого дома. Что горит и площадь пожара уточняется», - сообщили в столичном главке МЧС. По сообщениям спасателей, проводится эвакуация жильцов с верхних этажей здания. Экспертное мнение и аналитика