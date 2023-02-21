Отель «МКМ» полыхает в центре Москвы
Очаг возгорания находится на пятом этаже отеля, по предварительной версии, постоялец поджог свои вещи.
© Видео: МЧС России © Фото: Новости Москвы, Telegram
Сильный пожар вспыхнул в отеле «МКМ» в центре Москвы. Инцидент произошел на Международной улице. Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 21:20.
«По предварительной информации происходит возгорание в квартире на 5-ом этаже 17-ти этажного жилого дома. Что горит и площадь пожара уточняется», - сообщили в столичном главке МЧС.
По сообщениям спасателей, проводится эвакуация жильцов с верхних этажей здания.