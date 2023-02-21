Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили технику и укрепления националистов в зоне СВО

Экипажи российских истребителей Су-25 нанесли поражение укрепрайонам и технике украинских националистов, а также выпустили тепловые ловушки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи российских истребителей Су-25 поражают военные объекты украинских боевиков в зоне СВО. Кадры боевой работы наших летчиков публикует Минобороны.

Авиационную атаку пилоты ВКС РФ проводят парами, подбираясь к противнику на малых высотах. В ходе выполнения задач военнослужащие выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки для националистов. После этого вернулись на базу.

Приземлившись, истребители переходят в руки специалистов инженерно-технического состава, которые обслуживают их и подготавливают к новым боевым вылетам.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-35. Во время патрулирования один из них обнаружил и уничтожил самолет противника. Кроме того, российская военная авиация выполняет задачи по прикрытию друг друга при нанесении ударов с воздуха.