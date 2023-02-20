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В Музее артиллерии открылась выставка с западным оружием и вещами националистов из зоны СВО

Ян Брацкий
20:20 20.02.2023
Кроме того, в экспозиции представлены личные вещи и форменное обмундирование защитников Донбасса, боевые знамена и оружие.
В Музее артиллерии открылась выставка с западным оружием и вещами националистов из зоны СВО
© Фото: ТРК «Звезда»
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Предметы, связанные с украинскими националистами, а также образцы западного вооружения, добытые военнослужащими ВС РФ в ходе спецоперации, представят в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Посвященная СВО экспозиция называется «Только вместе! Только вперед!». Ознакомиться с ней может любой желающий. Выставка начинает работу с 22 февраля.  

Представленные в музее экспонаты красноречиво свидетельствуют о прямой вовлеченности коллективного Запада в конфликт и о распространении на Украине националистических идей. Среди предметов, представленных в новой экспозиции, первый флаг Донецкой народной республики, металлическая скульптура «Цветок войны» в виде розы, изготовленная из гильзы 23-мм пушки, форменное обмундирование погибших героев.

Среди представленного вооружения головные части и фрагменты корпусов снарядов РСЗО HIMARS (производство США), контейнер противотанкового ракетного комплекса NLAW, пусковые устройства гранатометов западного производства, нашивки наемников из Великобритании, Польши, США, националистическая литература, фашистская символика и многое другое.

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