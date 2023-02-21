Украинские разведчики признались в использовании американского вертолета Black Hawk

По заверению главного разведывательного управления Украины, вертолет активно используется на линии соприкосновения и совершает регулярные вылеты.

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Главное управление разведки украинского минобороны опубликовало фотографию военно-транспортного вертолета UH-60 Black Hawk в национальных цветах. Вертолет стоит в ангаре и по словам разведчиков активно используется на линии соприкосновения.

Рядом с «Черным ястребом», как еще называют американский вертолет, стоит ударный Ми-24. UH-60 Black Hawk вероятнее всего использовался в качестве транспортного или десантного борта, так как он оснащен внешними точками подвески.

Восемнадцатого января 2023 стало известно о крушении в Броварах на Украине вертолета с главой МВД Денисом Монастырским на борту. Кроме него погиб первый заместитель министра, госсекретарь. Вертолет упал вблизи здания детского сада, жертвами трагедии стали 18 человек, еще 29 пострадали.