МО РФ: нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе

В Минобороны России отметили, что российские миротворцы проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

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В Мардакертском районе в зоне нагорнокарабахского конфликта зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данному факту командование российского миротворческого контингента совместно с представителями Азербайджана и Армении проводит разбирательство. В российском оборонном ведомстве отметили, что пострадавших нет.

В Минобороны РФ добавили, что российские миротворцы проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на тридцати наблюдательных постах, подчеркнув, что для предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил противоборствующих сторон.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном. В МО РФ уточнили, что предметом обсуждения министров стало состояние региональной безопасности. Также стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.