Армия Армия Армия

МО РФ: нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе

Максим Крюков
19:57 21.02.2023
В Минобороны России отметили, что российские миротворцы проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.
МО РФ: нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

В Мардакертском районе в зоне нагорнокарабахского конфликта зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данному факту командование российского миротворческого контингента совместно с представителями Азербайджана и Армении проводит разбирательство. В российском оборонном ведомстве отметили, что пострадавших нет.

В Минобороны РФ добавили, что российские миротворцы проводят круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на тридцати наблюдательных постах, подчеркнув, что для предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил противоборствующих сторон.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном. В МО РФ уточнили, что предметом обсуждения министров стало состояние региональной безопасности. Также стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:07 В стране и мире
Украинские разведчики признались в использовании американского вертолета Black Hawk
18:30 В стране и мире
Совет Роскосмоса одобрил продление работы российского сегмента МКС до 2028 года
18:02 В стране и мире
Собянин ввел ряд мер соцподдержки для семей участников спецоперации
17:29 В стране и мире
Видео
Николай Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве
16:56 В стране и мире
Бортников заявил, что ФСБ не давала Байдену гарантий безопасности на время его визита в Киев
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.