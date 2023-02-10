Шойгу и министр обороны Армении обсудили состояние региональной безопасности
Также стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, сообщает российское оборонное ведомство.
В Минобороны уточнили, что предметом обсуждения министров стало состояние региональной безопасности. Также стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.
На днях Шойгу провел переговоры по телефонной связи с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Он выразил соболезнования в связи с жертвами от землетрясения и предложил турецкому коллеге помощь по линии МО РФ в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов