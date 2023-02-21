В стране и мире Совет Роскосмоса одобрил продление работы российского сегмента МКС до 2028 года Ян Брацкий По результатам совета Роскосмос подготовит документы для обращения в правительство по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС. © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress Читайте нас на: Научно-технический совет одобрил продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Об этом Роскосмос сообщил на своем официальном сайте. Члены совета обсудили техническое состояние сегмента, вопросы расширения программы научно-прикладных исследований и медицинского обеспечения. Роскосмос подготовит соответствующее обращение в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента орбитальной станции. О том, что состояние российского сегмента Международной космической станции позволяет использовать его до 2028 года, в начале февраля заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Он рассказал о серьезных работах с сегментом на протяжении последних двух лет. Экспертное мнение и аналитика