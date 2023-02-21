Байден заявил, что говорил Путину о вероятности присоединения Финляндии к НАТО

Однако президент США не ожидал, что вместе с Финляндией от нейтралитета решит отказаться и Швеция.

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Президент США Джо Байден рассказал, что ранее предупреждал президента РФ Владимира Путина о возможном присоединении Финляндии к НАТО, однако на тот момент не было известно, что Швеция также рассчитывает на членство в альянсе.

«Как я сказал своему российскому коллеге... вы добьетесь вступления Финляндии в НАТО. Но я не знал, что Швеция тоже захочет присоединиться», - заявил американский лидер на встрече с президентом Польши в Варшаве.

Ранее Финляндия и Швеция уже подавали заявку на вступление в НАТО. Процесс их вступления в альянс преградили Венгрия и Турция, так как для присоединения в военно-политический блок требуется согласие всех его членов. Главным требованием турецких властей стала выдача Швецией граждан, которые считаются террористами на территории Турции. Это касается Рабочей партии Курдистана.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил позицию Турции касательно членства Швеции в НАТО. После сожжения Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме Анкара отказала Швеции в ее заявке на вступление.