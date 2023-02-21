В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден заявил, что говорил Путину о вероятности присоединения Финляндии к НАТО

Евгений Ушаков
18:25 21.02.2023
Однако президент США не ожидал, что вместе с Финляндией от нейтралитета решит отказаться и Швеция.
Байден заявил, что говорил Путину о вероятности присоединения Финляндии к НАТО
© Фото: Kyle Mazza, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден рассказал, что ранее предупреждал президента РФ Владимира Путина о возможном присоединении Финляндии к НАТО, однако на тот момент не было известно, что Швеция также рассчитывает на членство в альянсе.

«Как я сказал своему российскому коллеге... вы добьетесь вступления Финляндии в НАТО. Но я не знал, что Швеция тоже захочет присоединиться», - заявил американский лидер на встрече с президентом Польши в Варшаве.

Ранее Финляндия и Швеция уже подавали заявку на вступление в НАТО. Процесс их вступления в альянс преградили Венгрия и Турция, так как для присоединения в военно-политический блок требуется согласие всех его членов. Главным требованием турецких властей стала выдача Швецией граждан, которые считаются террористами на территории Турции. Это касается Рабочей партии Курдистана.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил позицию Турции касательно членства Швеции в НАТО. После сожжения Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме Анкара отказала Швеции в ее заявке на вступление.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:07 В стране и мире
Украинские разведчики признались в использовании американского вертолета Black Hawk
18:30 В стране и мире
Совет Роскосмоса одобрил продление работы российского сегмента МКС до 2028 года
18:02 В стране и мире
Собянин ввел ряд мер соцподдержки для семей участников спецоперации
17:29 В стране и мире
Видео
Николай Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве
16:56 В стране и мире
Бортников заявил, что ФСБ не давала Байдену гарантий безопасности на время его визита в Киев
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.