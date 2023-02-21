Политолог Светов заявил, что Запад «прозевал» создание в РФ гиперзвукового оружия

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Страны Запада «прозевали» создание в РФ гиперзвукового оружия, считает политолог и журналист Юрий Светов.

«У них же в дискуссиях закрытого типа идет вопрос, как они прозевали создание гиперзвукового оружия в России. Это обсуждалось даже в открытой печати. У нас в Петербурге газеты обсуждали эту тематику с гиперзвуком, правда применительно к гражданской авиации, давно и активно, но они это проспали», - сказал он «Звезде».

Сегодня президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Выступление проходило в Гостином Дворе в Москве и длилось чуть меньше двух часов. Многие тезисы были связаны с проведением спецоперации на Украине.

В конце выступления Путин объявил об односторонней приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из-за того, что США и НАТО объявляют своей целью стратегическое поражение России.