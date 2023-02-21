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Силуанов заявил, что о повышении налогов в этом году речи не идет

Максим Крюков
16:38 21.02.2023
Глава Минфина РФ отметил, что предложения, которые сегодня были озвучены Владимиром Путиным, прорабатывались в кабмине.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Несмотря на быстро меняющуюся обстановку в сфере экономики, российское правительство предусмотрело Об этом после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы. Но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием», - заявил он.

По его словам, предложения, которые сегодня были озвучены Владимиром Путиным, прорабатывались в кабмине.

«Мы говорим о, может быть, не новой идее, о создании возможности представлений гарантий государства для того, чтобы люди, которые заботятся о своем завтрашнем дне, могли бы в безопасном порядке обеспечивать свои планы по долгосрочным инвестициям и сбережениям. Здесь будут предоставляться налоговые преференции и гарантии, о чем президент сказал. Здесь и возможно даже участие государства в этой схеме. Поэтому мы заинтересованы, чтобы у людей была возможность на гарантированной основе иметь долгосрочные сбережения», - сказал он, говоря о программе долгосрочных сбережений.

Глава Минфина отметил, что это важно для граждан и экономики России, потому что долгосрочные финансовые ресурсы пойдут на развитие экономики.

«Подсчитывали, я сейчас про суммы не буду говорить. Все это посильно и все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ. О повышении налогов в текущем году речи не идет, конечно», - отметил Силуанов, отвечая на вопрос о поддержке новых регионов России.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил с января дополнительно к запланированному повышению увеличить минимальный размер оплаты труда на 10%. Глава Российского государства пообещал, что власти страны будут и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции.

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