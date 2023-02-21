Слуцкий: у России есть полное право приостановить СНВ в одностороннем порядке

О том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению наступательных вооружений президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к Федеральному собранию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Приостановка членства России в Договоре по сокращению наступательных вооружений (СНВ) - это суверенное право государства, которое реализовано президентом. Об этом «Звезде» заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

С его слов, если потребуется некий ратификационный закон, чтобы оформить инициативу президента, он будет готов немедленно и принят в кратчайшие сроки.

«Если потребуется некий ратификационный закон, то он будет завтра же подготовлен и принят. Но в практике применения международных договоров в целом можно приостановить их действие на национальном уровне. Это наше суверенное право, которое президент сегодня реализовал. Мы не выходим из договора. Если ратификационный закон потребуется - мы его внесем в Госдуму, и завтра он будет принят и у нас, и в Совете Федерации», - заявил Слуцкий.

О том, что официальная Москва приостанавливает свое участие в СНВ, президент Владимир Путин заявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия именно приостанавливает свое участие в договоре, а не выходит из него.

Кроме того, российский лидер призвал Минобороны России и Росатом быть готовыми к новым испытаниям ядерного оружия, если власти США пойдут на аналогичные действия.