Один человек погиб и один пострадал при спасении экипажа тонущего судна близ Новороссийска

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В ходе спасательной операции экипажа сухогруза, который терпит бедствие в водах Черного моря возле Новороссийска, стало известно об одном погибшем, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее в МЧС России сообщали, что жизни и здоровью 11 россиян, которые были подняты на спасательные суда, ничего не угрожает. В настоящий момент о состоянии других членов экипажа пока неизвестно.

Напомним, очевидцы поделились кадрами тонущего сухогруза между Новороссийском и Кабардинкой. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно с грузом мраморной крошки переломилось пополам. Отмечается, что в том регионе бушует сильный шторм - порывы ветра 25 м/с, а волны достигают трех метров.