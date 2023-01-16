Haberturk: в Босфорском проливе село на мель следовавшее с Украины судно

В настоящее время движение в Босфорском проливе приостановлено.

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В Босфорском проливе село на мель грузовое судно, следовавшее из Украины. Отмечается, что в настоящее время движение по проливу приостановлено.

«В Босфоре судно, следовавшее из Украины, село на мель у Сарыера. В то время как движение по Босфору приостановлено, спасательные операции продолжаются», - сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Ранее сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара. Буксиры управления Суэцкого канала пытались снять судно с мели, впоследствии им это удалось.