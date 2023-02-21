Путин предложил декриминализировать экономические преступления

Президент РФ заявил, что государство должно контролировать, что происходит в этой сфере, отметив, что «перегибать палку ни к чему».

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Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию призвал пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать экономические преступления.

Глава государства отметил, что важнейшим элементом экономического суверенитета страны является свобода предпринимательства, подчеркнув, что именно частному бизнесу на фоне внешнего давления на Россию удалось доказать, что он способен адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре.

«Считаю правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов», - сказал он.

Российский лидер не стал уточнять, о каких именно нормах идет речь. По его словам, государство должно контролировать, что происходит в этой сфере.

«Но и перегибать палку ни к чему. Бизнес, прежде всего в деловых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», - добавил Путин.

Кроме того, президент РФ вспомнил о крахе советской экономики в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Путин отметил, что примером строительства рыночной экономики были страны Запада, в то время казалось, что достаточно копировать их модели. В результате наша национальная экономика стала ориентированной на Запад как источник сырья. Он констатировал, что более сложные отрасли отечественной экономики развивались медленно. Чтобы сломать эту негативную тенденцию, стране потребовались годы.