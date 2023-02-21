В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин предложил декриминализировать экономические преступления

Максим Крюков
14:44 21.02.2023
Президент РФ заявил, что государство должно контролировать, что происходит в этой сфере, отметив, что «перегибать палку ни к чему».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию призвал пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать экономические преступления.

Глава государства отметил, что важнейшим элементом экономического суверенитета страны является свобода предпринимательства, подчеркнув, что именно частному бизнесу на фоне внешнего давления на Россию удалось доказать, что он способен адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре.

«Считаю правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов», - сказал он.

Российский лидер не стал уточнять, о каких именно нормах идет речь. По его словам, государство должно контролировать, что происходит в этой сфере.

«Но и перегибать палку ни к чему. Бизнес, прежде всего в деловых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», - добавил Путин.

Кроме того, президент РФ вспомнил о крахе советской экономики в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Путин отметил, что примером строительства рыночной экономики были страны Запада, в то время казалось, что достаточно копировать их модели. В результате наша национальная экономика стала ориентированной на Запад как источник сырья. Он констатировал, что более сложные отрасли отечественной экономики развивались медленно. Чтобы сломать эту негативную тенденцию, стране потребовались годы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
Видео
Путин предложил декриминализировать экономические преступления
13:45 Армия
Видео
Путин: неделю назад подписан указ о постановке на дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования
13:35 В стране и мире
Видео
Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах
13:01 В стране и мире
Видео
Путин: России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом
12:39 Армия
Видео
Путин: для всех участников спецоперации необходимо установить регулярный отпуск
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.