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Путин вспомнил о крахе советской экономики

Андрей Аркадьев
13:27 21.02.2023
Примером строительства рыночной экономики были западные страны, но в результате национальная экономика стала ориентированной на Запад как источник сырья.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент РФ Владимир Путин вспомнил о крахе советской экономики в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

«Мы помним, с какими проблемами и дисбалансами столкнулась поздняя советская экономика. После распада Советского Союза, его плановой системы в условиях хаоса 90-х страна начала создавать экономику на основе рыночных отношений частной собственности», - добавил он.

Путин отметил, что примером строительства рыночной экономики были западные страны, в то время казалось, что достаточно копировать их модели. В результате наша национальная экономика стала ориентированной на Запад как источник сырья.

Он констатировал, что более сложные отрасли отечественной экономики развивались медленно. Чтобы сломать эту негативную тенденцию, стране потребовались годы.

Путин раскритиковал бизнесменов, хранивших на Западе богатства и лишившихся их после введения санкций. По его словам, никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои яхты и дворцы за рубежом.

Также президент РФ призвал предпринимателей из России не унижаться, цепляясь за прошлое и пытаясь что-то отсудить, а перестроить свою работу.

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