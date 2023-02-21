В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся выпуск участников СВО, окончивших курс допобразования

Сообщается, что военнослужащие получили жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профессионального образования, а также воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и госнаграды.

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Сегодня в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоялся выпуск военнослужащих, которые окончили курс дополнительного профобразования. Выпускники имеют ограничения из-за ранений, полученных в ходе спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Военнослужащие получили жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профессионального образования, а также воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и госнаграды.

«Отличившимся военнослужащим было вручено двадцать одна государственная награда, в числе которых десять орденов Мужества, девять медалей "За отвагу", медаль Жукова и медаль Суворова, ранее о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России», - говорится в сообщении.

Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов