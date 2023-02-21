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Опубликованы кадры боевой работы «Акаций» по украинским укреплениям в Марьинке

Роман Закурдаев
11:18 21.02.2023
Российские «Акации» бьют боевиков, нанося им серьезный урон. Жертвами наших расчетов становятся бронетехника, живая сила, укрепления и артиллерия нацистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Словно хищник, самоходная гаубица «Акация» затаилась в лесопосадке, выжидая момент атаки.

Яркая надпись на борту - «Демон» - кажется, подтверждает грозный для врагов боевой путь этой гаубицы. Корпус повсюду пробит осколками снарядов, но многочисленные ранения до сих пор ее не остановили.

Расчет ведет огонь в направлении Марьинки, за которую сейчас идут тяжелейшие бои. И «Акации» помогают продвинуться нашим штурмовым группам.

Эта батарея самоходных гаубиц соединения Южного военного округа ранее успешно сражалась на Херсонском направлении. Теперь отодвигает врага от Донецка.

Расчеты «Акаций» на боевом дежурстве круглые сутки. Ведь целеуказание может прийти в любой момент. Расчеты смешанные - состоят из кадровых военных и бойцов, недавно прошедших переподготовку.

«Перестроиться, конечно, было трудновато, но адаптировались уже. Потому что мы все здесь заодно. Надо завершить победу над этими нацистами и Родину защитить», - заявил механик-водитель «Акации» с позывным Север.

«Акации» бьют по позициям украинских боевиков как на переднем крае, так и в глубине их обороны, нанося врагу серьезный урон.

«БМП, танчики, взводные опорные пункты, легко бронируемая техника, пикапы, минометные секции», - перечислил виды поражаемых целей командир гаубичной самоходной батареи с позывным Камыш.

Поступает очередная команда, и тут же гаубица меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Неуловимые «Акации» вновь выходят на охоту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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