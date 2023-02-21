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Путин: неделю назад подписан указ о постановке на дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования

13:45 21.02.2023
Также президент РФ объявил об односторонней приостановке Россией участия в договоре СНВ-III.
Путин: неделю назад подписан указ о постановке на дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство стратегических комплексов наземного базирования.

Также глава государства объявил об односторонней приостановке Россией участия в договоре СНВ-III - договора о сокращении ядерных вооружений, связывающего Россию и США.

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