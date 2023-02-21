Путин отметил, что школу боевых действий ничем не заменить
Глава государства заявил, что бойцы, участвовавшие в вооруженных конфликтах, выходят оттуда другими людьми.
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Президент Российской Федерации в ходе послания Федеральному собранию отметил людей, у которые имеют опыт боевых действий, подчеркнув, что они готовы отдать свою жизнь за Отечество.
«Школа боевых действий - ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят, и готовы жизнь свою положить на Отечество, где бы ни работали», - сказал он.
В ходе послания глава государства также заявил, что Россия является открытой страной и при этом самобытной цивилизацией. Путин отметил, что «Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше».