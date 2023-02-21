Путин: Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше
По словам президента, Россия является открытой страной и при этом самобытной цивилизацией.
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Россия является открытой страной и при этом самобытной цивилизацией. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше», - добавил глава государства.
Напомним, также Владимир Путин заявил, что России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом. По его словам, у страны сильный платежный баланс.
Президент отметил, что отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности.