Путин: Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше

По словам президента, Россия является открытой страной и при этом самобытной цивилизацией.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Россия является открытой страной и при этом самобытной цивилизацией. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше», - добавил глава государства.

Напомним, также Владимир Путин заявил, что России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом. По его словам, у страны сильный платежный баланс.

Президент отметил, что отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладая солидным запасом прочности.