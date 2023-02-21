Путин: Киев совершал потуги получить ядерное оружие

Президент отметил, что переговоры Украины с Западом о поставках систем ПВО, боевых самолетов и другой техники велись еще до начала спецоперации.

© Фото: ТРК «Звезда»

Киев совершал потуги получить ядерное оружие. Об это заявил российской президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, переговоры Киева с Западом о поставках систем противовоздушной обороны, боевых самолетов и другой техники велись еще до начала специальной операции. Владимир Путин отметил, что Украина порабощена Западом.

Также президент отметил, что страна будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.