Путин: надо выйти по всем направлениям в ВС РФ на уровень оснащения ядерных сил

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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения сил ядерного сдерживания России превышает 91%, и такие же показатели должны быть достигнуты и на других направлениях в ВС РФ. Об этом он заявил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 21 февраля.

«Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - 91,3%», - сказал он.

Глава Российского государства призвал выйти на такой же качественный уровень по всем компонентам ВС РФ.

В ходе выступления президент добавил, что ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у США. По словам Путина, таких баз у Вашингтона сотни по всей планете.

Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что Россия пыталась решить проблему мирным путем. Он напомнил, что в декабре 2021 года российская сторона официально направила в США и НАТО проекты договоров о международной безопасности, но получила отказ. Также он обвинил Запад в использовании Украины как тарана против России.

Путин добавил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции, и указал на необходимость для всех ее участников установить регулярный отпуск.