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Документовед архива МО РФ Каяева: оборона Сталинграда имела решающее значение в ВОВ

Анастасия Бобылева
11:11 02.02.2023
В медиапроекте, подготовленном Минобороны России, содержатся немецкие и российские документы, которые ранее не были доступны широкой аудитории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России в честь 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы подготовило медиапроект, содержащий в себе архивные документы, ранее недоступные для широкой аудитории. Главный документовед Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева рассказала, что это за документы и почему их так важно видеть неравнодушным к истории людям.

Она рассказала, что в одном из них находятся показания немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. По его словам, Сталинград был ключевой точкой для захвата российских земель

«Исключительный размер территорий России делает абсолютно невозможным ее полное завоевание. Для достижения победы в войне против СССР достаточно достигнуть важнейшего оперативно-стратегического рубежа, то есть линии Ленинград-Москва-Сталинград-Кавказ», - объяснил Кейтель.

Так советская армия была бы отрезана от важных баз и от нефти. К тому же захват Сталинграда дал бы захватчикам выход к водной артерии - к Волге. Это, в свою очередь, позволило бы им выйти к Кавказу и получить доступ к нефти.

Второй документ, о котором рассказала Каяева - приказ ставки верховного главнокомандования от 9 августа 1942 года. В нем сообщается, что оборона Сталинграда имеет «решающее значение для всего нашего советского фронта».

Корреспондент «Звезды» Виталий Никулин рассказал, как Волгоград будет отмечать юбилей победы в Сталинградской битве.

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