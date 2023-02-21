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В Минобороны России сообщили об уничтожении двух установок HIMARS в районе Краматорска

11:58 21.02.2023
Кроме двух украинских установок HIMARS американского производства, в районе Краматорска был уничтожен украинских склад боеприпасов.
В Минобороны России сообщили об уничтожении двух установок HIMARS в районе Краматорска
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских установок РСЗО HIMARS американского производства. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов», - сказал Конашенков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков отметил, что на Донецком направлении продолжаются наступательные действия «Южной» группировки войск. Их поддерживают удары штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем, а также огонь артиллерии. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства заметил, что враг за сутки потерял на этом направлении более 170 боевиков, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, один «Град», одну «Акацию», а также самоходку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Также «Звезда» показала кадры боевой работы российских «Акаций» по украинским укреплениям в Марьинке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

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