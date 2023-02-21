Песков: большая часть послания Путина будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации

По словам пресс-секретаря президента, выступление российского лидера продлится около часа.

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Большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности специальной военной операции. Такое предположение сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также, по словам официального представителя Кремля, российский лидер в ходе выступления даст оценку ситуации в экономике и видение того, как будет двигаться страна вперед. Дмитрий Песков отметил, что послание займет около часа.

Напомним, мероприятие состоится сегодня в Гостином Дворе в Москве. Выступление Владимира Путина начнется в 12.00.

На мероприятии в основном будут присутствовать члены кабинета министров, депутаты, сенаторы и главы конфессий. Также на выступление Владимира Путина пригласили участников специальной операции.