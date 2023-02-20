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Польша закроет для белорусских грузовиков последний работающий КПП на границе

Ян Брацкий
18:39 20.02.2023
Приостановление движения будет действовать с 21 февраля 2023 года с 19.00 до снятия белорусскими властями ограничений в отношении польских перевозчиков.
Польша закроет для белорусских грузовиков последний работающий КПП на границе
© Фото: Uwe Lein, dpa, GlobalLookPress
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Польша закрывает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска на границе с Белоруссией. Об этом заявили в польском Министерстве внутренних дел.

«В связи с введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польских перевозчиков, касающихся возможности пересечения границы на белорусско-литовских и белорусско-латвийских пограничных пунктах, министр Мариуш Каминьский принял решение об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей на пограничном пункте "Кукурыки-Козловичи"», - цитирует сообщение РИА Новости.

Приостановление движения белорусских грузовиков будет действовать с 21 февраля 2023 года и до тех пор, пока официальный Минск не отменит ограничения со своей стороны, подчеркнул Каминьский.

Ранее стало известно о решении официальной Варшавы закрыть погранпереход «Бобровники» на границе с Белоруссией. Как уточнил глава польского МВД Мариуш Каминьский, это сделано по соображениям государственной безопасности.

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