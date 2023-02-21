САУ «Нона» уничтожили иностранную бронетехнику и живую силу противника в зоне СВО
Уничтожив выявленные объекты украинских боевиков, экипажи сменили позиции для выполнения новых задач.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские подразделения ВДВ используют в зоне проведения специальной военной операции 120-мм самоходные орудия «Нона». Кадры применения артустановок против украинских боевиков публикует Министерство обороны РФ.
Расчеты артустановок выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по вражеским целям, поразив иностранную бронетехнику и живую силу противника. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Также камеры БПЛА зафиксировали попадание снарядов.
Отработав по целям, расчеты покинули огневые позиции, чтобы избежать ответного удара.
Ранее Минобороны показало боевую работу ракетных комплексов «Бук-М3» в зоне спецоперации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов