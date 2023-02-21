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САУ «Нона» уничтожили иностранную бронетехнику и живую силу противника в зоне СВО

11:12 21.02.2023
Уничтожив выявленные объекты украинских боевиков, экипажи сменили позиции для выполнения новых задач.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские подразделения ВДВ используют в зоне проведения специальной военной операции 120-мм самоходные орудия «Нона». Кадры применения артустановок против украинских боевиков публикует Министерство обороны РФ.

Расчеты артустановок выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по вражеским целям, поразив иностранную бронетехнику и живую силу противника. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Также камеры БПЛА зафиксировали попадание снарядов.

Отработав по целям, расчеты покинули огневые позиции, чтобы избежать ответного удара.

Ранее Минобороны показало боевую работу ракетных комплексов «Бук-М3» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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