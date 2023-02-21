В МИД Польши заявили, что будут поднимать тему самолетов для Украины на встрече с Байденом

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава хочет передавать еще больше оружия Киеву, одновременно укрепляя польскую армию.

© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что на встрече с Байденом будет подниматься тема отправки на Украину боевых самолетов. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Мы обсуждаем и будем говорить об этом сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО - "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка», - заявил он в эфире Польского радио.

Яблоньский отметил, что его ведомство будет делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое будет сочтено необходимым. При этом он подчеркнул, что все подобные действия должны быть согласованы в рамках НАТО.

Замминистра заметил, что, по его мнению, есть страны, которые могут сделать больше, чем Польша, которая передала уже очень много вооружения. Павел Яблоньский сказал, что Варшава хочет передавать еще больше оружия Киеву, одновременно укрепляя польские вооруженные силы.

В то же время, например, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у бундесвера нет самолетов, которые запрашивает Киев.